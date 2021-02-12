الدمام 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1438 جولة رقابية، و223 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 58 مُنشأة، وتحرير 93 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق " توكلنا ".وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 59 بلاغاً عن المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.من جهة أخرى ضبطت الأمانة اليوم، 460 عبوة بلاستيك من فاكهة الفراولة الفاسدة، يقدر وزنها بــ 160 كيلوجراماً، كانت معدة للتوزيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.ودعَت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات المخصص (940).// انتهى //16:07ت م0053