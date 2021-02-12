السيح 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأنهت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، تطوير نظام المكتبات بالجامعة وفروعها نحو التحول الرقمي، حيث تم تركيب أجهزة رقمية حديثة في المكتبة المركزية بمقر الجامعة في مدينة السيح وفي المكتبات الفرعية بفروع الجامعة في الأفلاج ووداي الدواسر والسليل.وتشتمل الأجهزة على أنظمة مكتبية متطورة، وبوابات الكترونية ، وأجهزة استعارة، وماسحات ضوئية, وحرصت عمادة شؤون المكتبات بالجامعة على تدريب منسوبيها من أمناء المكتبات ومدراء الإدارات على الأجهزة الالكترونية المتطورة ، بعقد أربع دورات تدريبية في السيح و وادي الدواسر والأفلاج والسليل.// انتهى //16:09ت م0054