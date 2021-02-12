ينبع 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بمحافظة ينبع جولة رقابية على المشآت التجارية شملت 339 منشأة, وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وأسفرت الجولة عن إغلاق 17 منشأة تجارية بمدينة ينبع البحر وإشعار 54 منشأة أخرى.وأكد رئيس بلدية ينبع بدر بن عبد الرزاق الفقير استمرار متابعة الأسواق والمجمعات والمراكز والمنشآت التجارية بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لخدمات البلدية من خلال الفرق الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتحقق من سلامة الأغذية.// انتهى //16:52ت م0056