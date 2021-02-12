الجبيل 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسنفذت شرطة المنطقة الشرقية بمحافظة الجبيل أمس، عدداً من الجولات الميدانية لمتابعة التقيّد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".وشملت جولة رجال الأمن الميدانية المحال التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام المتسوقين والعاملين بتطبيق الإجراءات، من لبس الكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي والتأكد من الحالة الصحية من خلال برنامج "توكلنا".// انتهى //17:22ت م0057