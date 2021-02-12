الرياض 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واستستخدم وزارة النقل الكثير من التقنيات الحديثة المستخدمة في صيانة الطرق، التي تعد واحدة من أهم الوسائل التي تعمل على استخدامها الوزارة بهدف توفير الوقت مع عامل الجودة، وتحقيق أعلى متطلبات السلامة بما يضمن في الوقت ذاته سلامة مرتادي الطرق.وتضمنت التقنيات المستخدمة مركبة مسح عيوب الأسطح الإسفلتية، وهي مركبة تستخدم في قياس عيوب أسطح الطرق الظاهرة بتقنية الليزر والتصوير الرقمي كما تحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة منها نظام الحاسب الآلي لتحليل وتخزين البيانات مع شاشات عرض أثناء عملية المسح، وأجهزة تحديد المواقع، وجهاز تزويد الأنظمة بالطاقة الكهربائية مع جهاز لقياس المسافات.كما تستخدم وزارة النقل مركبة قياس معامل الوعورة العالمي، وهي مركبة صممت بهدف قياس الأضرار الظاهرة على سطح الطرق بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة، منها حساسات ليزر لقياس مستوى الوعورة في سطح الطريق الإسفلتي، ونظام حاسب آلي لتحليل وتخزين المعلومات مع شاشات عرض البيانات أثناء عملية المسح.ومن التقنيات الحديثة التي تستخدمها وزارة النقل في مسح وتقييم شبكة الطرق مركبة قياس مقاومة الانزلاق على سطح الطريق، وهي مركبة حديثة تستخدم لقياس مقاومة انزلاق الإطارات على أسطح الطرق عند استخدام المكابح من خلال تحديد مقدار القوة الناشئة من احتكاك الإطار بالسطح الإسفلتي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة، يأتي بمقدمتها مقطورة القياس المزودة بإطار خاص ورشاش ماء، ونظام تقني لتحليل وتخزين المعلومات وشاشة عرض نتائج القياس.كما تستخدم الوزارة مركبة التقييم الإنشائي لطبقات الرصف باستخدام الوزن الساقط، وهي مركبة تستخدم لقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف من خلال إسقاط حمل معين وقياس تأثير الحمل على طبقات الرصف، من خلال مجموعة حساسات موزعة على مسافات مختلفة من مركز إسقاط الحمل، وتحتوي على عدة تقنيات متكاملة، بداية من مقطورة شاملة على مجموعة أوزان وقرص للتحميل مربوطة بحساسات تعمل على قياس مقدار الانحناء في طبقات الرصف أثناء إسقاط الحمل.ومن التقنيات التي تستخدمها أيضاً مركبة قياس سماكة الأسطح لطبقات الرصف، وهي مركبة تستخدم لقياس سماكة الأسطح لطبقات الرصف من خلال تقنية موجات الرادات، كما تحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة مثل جهاز قياس سماكات طرقات الرصف، ولوحة تشغيل بمواصفات عالمية، ونظام لتحليل وتخزين المعلومات.مما يذكر أن وزارة النقل تقوم بعملية مسح وتقييم شبكة الطرق بشكل دوري، بهدف تعزيز مستوى السلامة على شبكة الطرق كافة، كما تحرص الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان سير أعمالها وفق خطتها التشغيلية، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //17:54ت م0059