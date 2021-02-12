نجران 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسيقيم ميدان الهجن بنجران غدًا، سباقات الهجن لفئة "المفاريد"، وذلك ضمن موسم سباقات الاتحاد السعودي للهجن للعام الجاري.وتتكون السباقات من 34 شوطاً، خصصت منها 10 أشواط للبكار، والقعدان "مشتركات"، ومسافتها 1.5 متر، كما خصصت 10 أشواط للبكار، والقعدان "مشتركات"، ومسافتها 1.2 متر، فيما خصص 14 شوطاً للبكار، والقعدان "صعوب" ومسافتها 1.2 متر.// انتهى //17:56ت م0060