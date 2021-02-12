تونس 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسوقعت تونس والبنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة التونسية اليوم على اتفاقية إطارية للتعاون بين البلاد التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للمدة 2021-2023 بمبلغ يناهز 4500 مليون دينار، وذلك بمعدل سنوي يناهز 500 مليون دولار، سيتم تخصيصها لتمويل عمليات توريد مواد أولية لفائدة عدد من المؤسسات العمومية في البلاد التي يندرج ضمنها عدد من الاتفاقية المالية .وتقضي الاتفاقية الأولى -التي وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي اليوم علي الكعلي، و عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية و الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل- على تمويل المجمع الكيميائي التونسي بمبلغ يناهز 150 مليون دينار تونسي من أجل توفير حاجياته من المواد الأولية، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بتمويل لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة تناهز 360 مليون دينار تونسي، وذلك لتوريد حاجيات الشركة من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء.كما تولى الطرفان توقيع اتفاقية هبة بـــنحو 45 ألف دينار، إسهاما من المؤسسة في تكاليف الاشتراكات على المنصات التعليمية والتدريبية الافتراضية للمركز التونسي للتكنولوجيات في التربية في إطار برنامجه للتعليم عن بعد في ضوء جائحة كورونا .// انتهى //18:20ت م0065