تونس 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة خلال اتصال هاتفي مسألة إحكام التنسيق بين البلدين في مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بالملف الليبي والقضايا الإقليمية والدولية.وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم، أن الوزير الليبي عبّر عن ارتياح الليبيين لمخرجات المفاوضات الأخيرة بجينيف، منوها بأهمية الحوار الليبي - الليبي.وأكد سيالة أن الليبيين عاقدون العزم على إنجاح مخرجات الحوار، معربًا في الوقت نفسه عن حرصه على التواصل والتنسيق المستمر مع تونس.من جانبه جدد الجرندي التأكيد على مساندة تونس المطلقة لليبيا واستعدادها التام للتحرك ثنائيًا وداخل المنظمات الإقليمية والدولية لدعم ليبيا، ومساندة مسارها السياسي حتى يبلغ منتهاه، بما من شأنه أن يعيد الاستقرار للشعب الليبي وللمنطقة بأسرها.// انتهى //18:22ت م0066