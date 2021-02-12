رام الله 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 وفيات، و665 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و635 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 56 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //18:55ت م0072