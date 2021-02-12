عام / فلسطين تسجل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/6/30 هـ الموافق 2021/02/12 م واس
رام الله 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 وفيات، و665 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و635 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 56 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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18:55ت م
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