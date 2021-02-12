عمّان 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 343563 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 324711 حالة شفاء بعد تسجيل 641 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4433 حالة.// انتهى//18:56ت م0073