بريدة 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واستغلب فريق الباطن على مضيفه فريق الرائد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بنتيجة 2 - 1، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل للباطن الهدف الأول لاعب فريق الرائد عقيل بلغيث "بالخطأ في مرماه" عند الدقيقة 46 بعد عرضية من مهاجم الباطن فابيو إبرو داخل منطقة الجزاء، وأضاف للباطن هدفه الثاني في الدقيقة 58 اللاعب يوسف الشمري.بينما سجل هدف الرائد الوحيد اللاعب أحمد الزين عند الدقيقة 80.وبهذه النتيجة رفع الباطن نقاطه لـ 20 نقطة، محتلًا المركز الثاني عشر، بينما بقي رصيد الرائد عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر في سُلّم الترتيب.// انتهى //21:06ت م0077