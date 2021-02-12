النعيرية 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأطلق محافظ النعيرية إبراهيم الخريف بمكتبه أمس, برنامج إيصال الأدوية إلى منازل مرضى مستشفى النعيرية العام - أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي - بحضور المدير التنفيذي لمستشفى النعيرية العام المكلف هاني إنصيران وشريك "الميل الأخير" بالإدارة العامة للتوزيع بالبريد السعودي ناصر الحربي وعدد من منسوبي القطاع الصحي.وأوضح مدير المستشفى أن البرنامج يأتي ضمن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى، تسهيلا لاستلامها دون حاجة المريض لزيارة المستشفى، مبيناً أن توصيل الأدوية يكون عبر حافظات مخصصة لنقلها لمنزل المستفيد، في حين يخدم البرنامج مرضى الرعاية المنزلية والأمراض المزمنة والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة والعيادة النفسية.// انتهى //21:11ت م0078