سياسي / جيش الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب ثمانية شبان بالأعيرة والعشرات بحالات اختناق
الجمعة 1442/6/30 هـ الموافق 2021/02/12 م واس
قلقيلية 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس
قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة ثمانية شبان بالأعيرة الإسفنجية، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
ونقلت مصادر محلية فلسطينة عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد انطلاق المسيرة، واعتلت أسطح منازل الفلسطينيين واعتدت على المشاركين باستخدام كثيف للأعيرة الإسفنجية، مما أدى لإصابة ثمانية شبان أحدهم في الوجه، إضافة لعشرات حالات الاختناق .
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