قلقيلية 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة ثمانية شبان بالأعيرة الإسفنجية، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.ونقلت مصادر محلية فلسطينة عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد انطلاق المسيرة، واعتلت أسطح منازل الفلسطينيين واعتدت على المشاركين باستخدام كثيف للأعيرة الإسفنجية، مما أدى لإصابة ثمانية شبان أحدهم في الوجه، إضافة لعشرات حالات الاختناق .// انتهى //21:15ت م0079