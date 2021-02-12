القاهرة 30 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة اليوم سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، وذلك بعبور 72 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.3 ملايين طن مُحققة أعلى إيراد يومي منذ الجائحة قدره 24.7 مليون دولار .وقال ربيع في بيان اليوم : إن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 37 سفينة بحمولات صافية 2.8 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار 35 سفينة بإجمالي حمولات صافية 2.5 مليون طن .// انتهى //21:17ت م0081