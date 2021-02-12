رياضي / تعادل فريق سموحة وطلائع الجيش بهدف لكل منهما في الدوري المصري الممتاز
الجمعة 1442/6/30 هـ الموافق 2021/02/12 م واس
القاهرة 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس
تعادل فريق طلائع الجيش مع ضيفه سموحة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم, على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.
وبهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الثامن، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الـ 12 فى ترتيب الدوري.
// انتهى //
21:25ت م
0089