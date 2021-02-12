القاهرة 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واستعادل فريق طلائع الجيش مع ضيفه سموحة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم, على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.وبهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الثامن، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الـ 12 فى ترتيب الدوري.// انتهى //21:25ت م0089