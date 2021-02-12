إسلام آباد 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان الليلة.وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 80 كيلومتراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، وشعر بهزته سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد وأجزاء من الهند.وأجبر الزلزال سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.// انتهى //22:54ت م0101