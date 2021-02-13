نيويورك 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسشارك معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي, بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية.حضر الاجتماع مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز.// انتهى //01:03ت م0002