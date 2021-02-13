نيويورك 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، وسط تفاؤل المستثمرين حيال حزمة تحفيز اقتصادية جديدة.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 28.29 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة ليصل إلى 31458.99 نقطة، وارتفع ستاندرد أند بورز 18.61 نقطة أو 0.48 بالمئة مسجلاً 3934.99 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك 69.70 نقطة أو 0.5 بالمئة إلى 14095.47 نقطة.// انتهى //01:04ت م0003