عام / الصحف السعودية
السبت 1442/7/1 هـ الموافق 2021/02/13 م واس
الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ ما يلزم للحفاظ على أراضينا
مندوب المملكة يُطلع المجتمع الدولي على الانتهاكات الحوثية
اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة»
خطيب الحرم: ليس للآدميِّ شرفٌ يعدِلُ معرفة الله
ابن حميد: تمام البشارة لمن وعى النذارة
تحويل الدرعية لوجهة تاريخية عالمية وتحقيق الاستدامة المالية وفرص التوطين
رفع كفاءة خدمات الكهرباء للمستهلكين وتقديمها بأسعار عادلة
«الصحة»: ارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجة
مركز الملك سلمان.. إمداد مائي وخدمات علاجية
ختام تمرين «رماح النصر 1».. قدرات نوعية واحترافية لمواجهة التحديات
روسيا تلوح بـ "قطع العلاقات" مع الاتحاد الأوروبي
الترويكا الأوروبية: إيران "تقوّض" فرص العودة للدبلوماسية
أميركا تطرح اللقاحات في الصيدليات
السيسي وعباس يشددان على انتخابات فلسطينية نزيهة
السودان يبدأ وضع نقاط حدودية مع أثيوبيا
بورما: الاحتجاجات تتواصل وواشنطن تعاقب عشرة قادة عسكريين
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