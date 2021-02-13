الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ ما يلزم للحفاظ على أراضينامندوب المملكة يُطلع المجتمع الدولي على الانتهاكات الحوثيةاعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة»خطيب الحرم: ليس للآدميِّ شرفٌ يعدِلُ معرفة اللهابن حميد: تمام البشارة لمن وعى النذارةتحويل الدرعية لوجهة تاريخية عالمية وتحقيق الاستدامة المالية وفرص التوطينرفع كفاءة خدمات الكهرباء للمستهلكين وتقديمها بأسعار عادلة«الصحة»: ارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجةمركز الملك سلمان.. إمداد مائي وخدمات علاجيةختام تمرين «رماح النصر 1».. قدرات نوعية واحترافية لمواجهة التحدياتروسيا تلوح بـ "قطع العلاقات" مع الاتحاد الأوروبيالترويكا الأوروبية: إيران "تقوّض" فرص العودة للدبلوماسيةأميركا تطرح اللقاحات في الصيدلياتالسيسي وعباس يشددان على انتخابات فلسطينية نزيهةالسودان يبدأ وضع نقاط حدودية مع أثيوبيابورما: الاحتجاجات تتواصل وواشنطن تعاقب عشرة قادة عسكريين// يتبع //05:52ت م0012