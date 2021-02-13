وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( نظام الدمار الشامل ) : ليس هناك أخطر من دولة مارقة، إلا دولة مارقة ونووية أيضاً، فدولة بمثل هذه الكيفية ستصبح قنبلة موقوتة تهدد العالم برمته، وليس محيطها الإقليمي فحسب، لذا جاء تلويح وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي بإمكانية حيازة طهران لسلاح نووي، ليكشف حجم الخطر الذي تهاون المجتمع الدولي في التعامل معه، بل يمكن القول إنه أهمل في مواجهته، وسار في طريق خاطئ، كما فعل الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، الذي ظن أن اتفاقا قاصرا كالذي وقعه مع نظام خامنئي يمكن أن ينهي خطر هذا النظام ويعيد تهيئته ليكون نظاماً طبيعياً ومسالماً ليكتشف بعد ذلك أن كل ما فعله أنه منح نظاماً إرهابياً كان يواجه ثورة شعبية متصاعدة قبلة الحياة، ويملأ خزائن الحرس الثوري ليعيث فساداً في الإقليم وينشر الفوضى والميليشيات الإرهابية.وتابعت : وعلى العالم أن يتصور ما سيكون عليه الحال عندما يحوز نظام توسعي كالنظام الإيراني سلاحاً نووياً، بالنظر لما فعله بالمنطقة وهو يفقد هذا السلاح النوعي، إذ من المؤكد أن التدخل الإيراني سيزداد شراسة، وستتصاعد وتيرة الفوضى والعنف في هذه المنطقة الحيوية، ما سيكون له تداعيات واسعة على الأمن والاستقرار الدوليين، وربما يتعذر بعد ذلك إعادة عقارب الساعة للوراء، واحتواء التهديد الإيراني الذي سيكون مؤمناً آنذاك بالحماية النووية، وفي ظل هذا السيناريو المخيف، يبدو أي حديث عن احتواء إيران، وانتهاج مقاربة دبلوماسية بلا أنياب معها بمثابة منح نظام شرير تفويضاً بنشر الخراب والعبث الإقليمي.وختمت : المملكة التي تبدو أكثر الأطراف الدولية دراية بخطورة هذا النظام المارق، وأخبرهم بالطريقة الأمثل للتعامل معه، حذرت مراراً من سياسة التهاون مع طهران، وأكدت في كل المنابر الدولية، على ضرورة المواجهة الحاسمة لهذا النظام وإيقاف تدخلاته المسمومة في المنطقة، وأكدت في الوقت ذاته على رغبتها في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي الشامل، الذي لا يمكن تحقيقه طالما واصلت إيران رمي أعواد الثقاب في المنطقة، وبعد اعتراف وزير الاستخبارات الإيراني بطموحات بلاده النووية، فإن واجب الوقت على المجتمع الدولي، منع هذا السيناريو المرعب، وتشديد الضغوط على طهران، مع إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، في سبيل درء قيام دولة دمار شامل.// يتبع //05:53ت م0013