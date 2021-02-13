وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الإرهاب الحوثي.. والنهج التاريخي ) : حفظ الأرض وسلامة كل نفس بشرية تقيم فيها، وبذل كافة التضحيات في سبيل ذلك، هو نهج راسخ وثابت في تاريخ المملكة العربية السعودية، منذ مراحل التأسيس وحتى هـذا العهد الـزاهر الميمون، يتجدد ويتعزز مهما تغيرت الظروف والحيثيات ومهما بلغ سقف التحديات.وواصلت : حين نمعن في تأكيد المملكة العربية الـسعودية أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الـدولـية، وذلـك في رسالة بعث بها مندوب المملـكة لـدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إلـى مجلس الأمن الـدولـي؛ عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي.وقول السفير المعلمي في الرسالة : «بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال الـعدائية العسكرية الـتي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية الـسعودية، في انتهاك صارخ لـلـقانون الـدولـي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة» .وتابعت : وأضاف معالـيه: استهدف مطار أبها الـدولـي في 10 فبراير 2021 ، هجوم شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية أدى إلى حريق في طائرة مدنية.وكيف أكد السفير المعلمي، أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، ويجب محاسبة ميليشيات الحوثي وفق القانونالإنساني الـدولـي، وأن المملكة تتخذ كافة الإجراءات الـلازمة؛ للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، وما نوه به المعلمي حين قال: تستمر مثل هـذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والـسلام الـدولـي، داعيا مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته تجاه ميلـيشيات الحوثي المدعومة من إيران؛ لـوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها، مطالبا المجلس بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.// انتهى //05:53ت م0016