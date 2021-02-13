القاهرة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، وتشديده على ضرورة مراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية.وسلطت الضوء على المشاورات التي بدأها رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة مع الأطراف الليبية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة التي سيتم عرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي بجنيف.ونشرت صحف السبت مطالبة وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص بالاحترام الكامل والمستمر لسيادة حقوق الدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وفقًا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.وتناقلت إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الجديدة تعتبر القدس جزءًا من حل الوضع النهائي المطلوب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى تأكيد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن إيران تمثل عامل عدم استقرار في المنطقة وتواصل دعم الإرهاب، وتشديده على حرص بلاده على تنفيذ التزاماتها الأمنية في المنطقة وفق مصالحها ومصالح شركائها.وعرجت على اتهام رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي محمد رضا آل حيدر، تركيا بالقيام بشبه احتلال لشريط حدودي طويل داخل الأراضي العراقية.وتطرقت صحف مصر إلى تأكيد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن فريق الخبراء الذي اختتم زيارته إلى الصين بصدد إعداد تقريره النهائي وتقديم إحاطة كاملة عن مهمته.// انتهى //09:55ت م0021