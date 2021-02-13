بيروت 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة بعودة الرئيس الملكف سعد الحريري إلى بيروت وزيارته المفاجئة للقصر الرئاسي للقاء الرئيس ميشال عون دون أن ينتج اجتماعهما عن أي تطور إيجابي في أزمة تشكيل الحكومة.وركزت على تنديد كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بقرار إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، معتبرة إياه خرقا لالتزاماتها حيال المجتمع الدولي وتقويضا لفرص العودة إلى الدبلوماسية.وأخبرت صحف بيروت عن إحباط السلطات الدنماركية والألمانية هجوما محتملا لمتطرفين بعد سلسلة من الاعتقالات في البلدين.ولفتت الانتباه إلى تحذير الرئيس الأمريكي جو بادين من أن الصين هي المنافس الأكثر جدية للولايات المتحدة التي يجب عليها العمل لمواجهة تمدد بكين في اقتصاد بلاده.وعرضت صحف لبنان المواقف التي أطلقها المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الذي أكد ضرورة أن تكون بلاده جاهزة لمواجهة تحركات غير ودية من جانب الاتحاد الأوروبي لكن بلاده ستبقى حريصة على تطوير العلاقات مع التكتل.// انتهى //10:08ت م0022