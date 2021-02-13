القاهرة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسحققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب بنحو 5ر1 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر707 مليارات جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث خسر مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 0.44% ليبلغ مستوى 11546 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 1.57% مسجلاً 2452 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 1.4% لينهي التعاملات عند مستوى 3488 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 1ر24 مليار جنيه من خلال تداول 5ر4 مليارات ورقة منفذة على 286 ألف عملية.//انتهى//10:15ت م0023