إسلام آباد 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم أنباء الزلزال الذي ضرب بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر الليلة الماضية وهز باكستان وأفغانستان وطاجيكستان والهند ونيبال والصين.واهتمت بمساعي باكستان للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا، وسرعة تأمين المزيد من جرعات اللقاح المضاد لهذا الفيروس من مختلف المصادر.وعرجت صحف إسلام آباد على ترشيح الحزب الحاكم الباكستاني مرشحيه للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل.أمنياً أخبرت عن مقتل أربعة جنود وأربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات مسلحة وقعت بمنطقة وزيرستان شمال غربي باكستان.وتطرقت صحف السبت إلى رفع الحكومة الباكستانية أسعار الكهرباء مرتين خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار تراجع مؤشرات الأسهم الباكستانية طيلة الأسبوع، في حين شهدت الروبية الباكستانية تحسنًا في سعرها مقابل الدولار.وأشارت إلى تأثر جدول الرحلات الجوية في مطارات إقليم البنجاب الباكستاني بسبب الضباب الدخاني المسيطر على المناطق الوسطى من باكستان.وأشارت إلى استمرار حملة البحث عن ثلاثة من متسلقي الجبال فُقدوا أثناء مهمة تسلق جبل "كي ـ 2" بشمال باكستان.وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ما لا يقل عن 27 مسلحًا من حركة طالبان في غارات جوية شنتها طائرات الجيش الأفغاني على مواقع للحركة في أجزاء مختلفة من مقاطعة هلمند جنوب أفغانستان.// انتهى //11:32ت م0029