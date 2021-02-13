بغداد 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة في بغداد اليوم اهتمامها على الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًا رئيس الجمهورية برهم صالح لدولة الإمارات العربية المتحدة، مبرزة المباحثات التي أجراها أمس مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تركزت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.وتناولت صحف بغداد الزيارة الرسمية لوزير الخارجية فؤاد حسين لليونان بدعوة من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، مبرزة المباحثات التي أجراها مع المسؤولين اليونانيين والتي تركزت حول تفعيل خمسة ملفات تعاون مشترك تشمل مختلف المجالات.وعرجت على تنفيذ القوات الأمنية العراقية عملية إنزال جوي للقبض على قياديين في تنظيم داعش الإرهابي جنوب محافظة كركوك.وتطرقت صحف السبت مجددا إلى الوضع الوبائي في العراق، مشيرة إلى عدم استبعاد وزارة الصحة ظهور إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في المستقبل. منوهة بالإجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذتها الوزارة لمنع ظهور أو تسجيل إصابات بهذه السلالة في البلاد.وأخبرت صحف العراق عن احتمال التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 في مجلس النواب منتصف الأسبوع الحالي، بعد المناقشات التي دارت في أروقة اللجنة المالية بالمجلس على مدى أكثر من شهر بشأن المواد المثيرة للجدل.// انتهى //11:40ت م0030