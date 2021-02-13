تونس 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ونظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، الذي تناول مسألة إحكام التنسيق بين البلدين في مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بالملف الليبي والقضايا الإقليمية والدولية، ونقلت تجديد الجرندي التأكيد على مساندة بلاده المطلقة لليبيا واستعدادها التام للتحرك ثنائيًا وداخل المنظمات الإقليمية والدولية لدعمها ومساندة مسارها السياسي.وكتبت صحف السبت عن إعلان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد دبيبة، أن الأخير بدأ مشاوراته مع الأطراف الليبية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن دبيبة ملتزم بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في جنيف.وأشارت إلى أنه من المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية، أن يتم عرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة، وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي في جنيف.وتناقلت دعوة وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان أمس إلى ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى دعم بلاده الجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية وإنهاء التدخل الأجنبي في هذا البلد.وتطرقت إلى تصريحات تلفزيونية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال فيها إن بلاده مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عليها عقوبات اقتصادية مؤلمة.وألقت صحف تونس الضوء على قرار الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس إقالة وزير الاقتصاد الذي تم تعيينه الشهر الماضي فقط، ووبخ حكومته لافتقارها لأفكار مبتكرة في صياغة أهداف خطة خماسية اقتصادية جديدة.// انتهى //11:55ت م0032