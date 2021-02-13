كابول 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسقتل 48 مسلحًا من حركة طالبان وأصيب آخرون في عمليات منفصلة للقوات الأفغانية في مناطق مختلفة بأفغانستان.ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم عن وزارة الدفاع قولهاإن 18 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان قتلوا وأصيب تسعة آخرون، خلال عملية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم قندهار، مبينة أن عناصر طالبان زرعوا 20 لغمًا على جانب الطرق لاستهداف المدنيين والجنود، فيما تمكنت القوات الأفغانية من اكتشاف الألغام وتفكيكها.وأعلنت الوزارة مقتل 14 مسلحًا من طالبان، في إقليم أوروزجان، ودمّرت كميات من الأسلحة والذخيرة خلال العملية العسكرية.وفي إقليم هلمند، استهدفت القوات الجوية الأفغانية، معقلا لحركة طالبان ما أسفر عن مقتل 16 مسلحًا من الحركة.// انتهى //12:16ت م0034