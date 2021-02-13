الجزائر 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأبزرت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم خبر عودة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس، إلى البلاد قادمًا من ألمانيا، بعد إجرائه عملية جراحية على قدمه اليمنى تكللت بالنجاح.وتطرقت إلى الأوضاع في مالي، لافتة النظر إلى تأكيد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، أن انعقاد أشغال الدورة الـ42 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن اتفاق الجزائر، بمدينة كيدال بشمال مالي، يمثل تأكيدًا على تمسّك الماليين كافة بتحقيق السلام.وأشارت إلى إعلان البيت الأبيض عن إخطار الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بقرار تمديد العقوبات لعام آخر ضد أبناء وأقارب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وشخصيات مرتبطة بهم أيضًا.وتحدثت صحف السبت عن تأكيد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على التمسك بالذهاب لانتخابات حرة ونزيهة، مشدّدًا في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي رعت بلاده مسار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، على أهمية عقد الانتخابات في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة.// انتهى //12:50ت م0037