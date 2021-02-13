الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.// انتهى//12:55ت م0038