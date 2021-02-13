عام / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة
السبت 1442/7/1 هـ الموافق 2021/02/13 م واس
الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.
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12:55ت م
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