عمّان 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، اجتماعات أردنية عراقية مشتركة برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي ونظيرها العراقي منهل الخباز، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية.وبحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة والاتفاقيات الموقعة بينهما.// انتهى //12:59ت م0040