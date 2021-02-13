الطائف 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 7 مساء.بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //15:47ت م0048