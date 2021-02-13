عام / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
السبت 1442/7/1 هـ الموافق 2021/02/13 م واس
الطائف 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 7 مساء.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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