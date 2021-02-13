الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسيُقيم برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بطولة كأس الأبطال الدولية للأعمار من 18 إلى 20 عامًا في نسختها الأولى في مدن (سالو ومدريد وتاراغونا الإسبانية)، وذلك بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.ويُشارك في البطولة ١٠ أندية ( 8 أندية إسبانية هي برشلونة ، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وألميريا، وناستيك دي تاراغونا، وريال سرقسطة، وكورنيا، ورايو ماخاداهوندا) ، إضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث.وتقام البطولة بنظام المجموعات خلال المدة من 17 فبراير إلى 2 إبريل المقبلين، بهدف تطوير وصقل مواهب لاعبي برنامج الابتعاث وإدخالهم في المنافسة مع الفرق الإسبانية.ويحتضن ملعب الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد المباراة الافتتاحية، إضافة إلى ملعب البرنامج في مدينة سالو وملعب نيو إستادي بمدينة تاراغونا، الذي سيستضيف عددًا من مباريات البطولة.من جهته أكد مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي أن البطولة تعدّ من أهداف البرنامج من أجل خوض منافسات على مستوى عالٍ تفيد اللاعبين، وأن العمل عليها كان منذ وقت مبكر، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في تأجيلها لأكثر من مرة نظير الاحترازات الكبيرة في إسبانيا وفترات الحجر المتقطعة.وقال: "شاركنا بفريقين لضمان استفادة جميع لاعبي البرنامج، وهذا بلا شك سيعود بالنفع الكبير من خلال الاحتكاك بلاعبين يمتلكون الخبرة والقدرة على المنافسة، ولديهم مستويات عالية، إضافة إلى مشاهدتهم من قبل كشافي ومدربي الأندية المشاركة، والاطلاع على مستوياتهم".// انتهى //17:11ت م0056