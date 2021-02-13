بغداد 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 641628 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة , مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13164, فيما تم تسجيل 1158 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 605980 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 22484, منهم 271 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //17:48ت م0059