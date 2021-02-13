عمّان 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم بوزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الذي يزور الأردن حاليا.وبحثا خلال اللقاء أهمية العمل على تسريع الخطوات العملية للمشروعات الإستراتيجية المزمع تنفيذها بين البلدين، مثل مشروعي المدينة الاقتصادية على الحدود ومد أنبوب النفط العراقي، إضافة إلى بحث خطط تنشيط حركة النقل وانسياب البضائع والسلع وإقامة الاستثمارات المشتركة .// انتهى //17:55ت م0062