عمّان 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 344803 إصابات.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 325892 حالة شفاء بعد تسجيل 1181حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4444 حالة.// انتهى //18:36ت م0065