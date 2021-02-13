الأحساء 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الأحساء اليوم، سباقه الـ17 للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.وتكون السباق من 8 أشواط مسافة كل من الأشواط الأربع الأُول 1400 متر بينما مسافة شوط الكأس الخامس 1600 متر ومسافة الثلاث أشواط الأخيرة 2000 متر.وجاءت النتائج كما يلي: الشوط الأول الخيل التي لم تربح عمر +5 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد "فيدولا" للمالك: حسن البراهيم، وفي الشوط الثاني الخيل التي لم تربح مواليد 2018 فاز بالمركز الأول "براوه" للمالك: هاني الموسى، وفي الشوط الثالث مفتوح الدرجات مواليد 2018 حصل على المركز الأول الجواد "عز العناية " للمالك: أحمد الضاعن، أما الشوط الرابع الخيل العربية مفتوح الدرجات مواليد 2018 فقد فاز بالمركز الأول الجواد (مبارز الأصيل) للمالك: عبدالرحمن آل إبراهيم.فيما جاء شوط الكأس الخامس مفتوح الدرجات مواليد 2017 بالحصول على كأس الحفل السابع عشر للشوط الرئيسي دعم نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض الجواد "أبو مطير" ‏للمالك: عبدالله المذن، وفي الشوط السادس مفتوح الدرجات مواليد 2017 حقق المركز الأول "تدي" ‏للمالك: هاني الحين، وأما الشوط السابع الخيل التي ربحت من ( 1 - 3 ) عمر +5 سنوات فقد كسب الجواد "جزاع الوعر" ‏للمالك المدرب: عبدالله العامر.فيما جاء الشوط الثامن إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر +5 سنوات من نصيب "نواة الدحوم" ‏للمالك: حسن البراهيم.// انتهى //18:45ت م0071