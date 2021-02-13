رياضي / ميدان فروسية الأحساء يقيم سباقه الـ17 للموسم الحالي
السبت 1442/7/1 هـ الموافق 2021/02/13 م واس
الأحساء 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس
أقام ميدان فروسية الأحساء اليوم، سباقه الـ17 للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.
وتكون السباق من 8 أشواط مسافة كل من الأشواط الأربع الأُول 1400 متر بينما مسافة شوط الكأس الخامس 1600 متر ومسافة الثلاث أشواط الأخيرة 2000 متر.
وجاءت النتائج كما يلي: الشوط الأول الخيل التي لم تربح عمر +5 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد "فيدولا" للمالك: حسن البراهيم، وفي الشوط الثاني الخيل التي لم تربح مواليد 2018 فاز بالمركز الأول "براوه" للمالك: هاني الموسى، وفي الشوط الثالث مفتوح الدرجات مواليد 2018 حصل على المركز الأول الجواد "عز العناية " للمالك: أحمد الضاعن، أما الشوط الرابع الخيل العربية مفتوح الدرجات مواليد 2018 فقد فاز بالمركز الأول الجواد (مبارز الأصيل) للمالك: عبدالرحمن آل إبراهيم.
فيما جاء شوط الكأس الخامس مفتوح الدرجات مواليد 2017 بالحصول على كأس الحفل السابع عشر للشوط الرئيسي دعم نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض الجواد "أبو مطير" للمالك: عبدالله المذن، وفي الشوط السادس مفتوح الدرجات مواليد 2017 حقق المركز الأول "تدي" للمالك: هاني الحين، وأما الشوط السابع الخيل التي ربحت من ( 1 - 3 ) عمر +5 سنوات فقد كسب الجواد "جزاع الوعر" للمالك المدرب: عبدالله العامر.
فيما جاء الشوط الثامن إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر +5 سنوات من نصيب "نواة الدحوم" للمالك: حسن البراهيم.
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18:45ت م
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