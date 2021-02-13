إسلام آباد 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 561625 حالة، منها 25649 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 5536 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 523700 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12276 حالة وفاة.// انتهى //19:06ت م0074