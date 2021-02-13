الرياض 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسحققت وزارة النقل خلال عام 2020 العديد من المنجزات على صعيد مسح الطرق، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مسح وتقييم شبكة الطرق كافة، من خلال مسح أكثر من 150 ألف كم مسار من الأسطح الإسلفتية، وقياس معامل السماكة والانحراف في طبقات الرصف بطول 18 ألف كم مسار، وقياس معامل الوعورة العالمي بطول يزيد عن 8 آلاف كم مسار، وقياس مقاوم الانزلاق على أسطح الطرق بطول يزيد عن 36 ألف كم مسار.كما قامت الوزارة بمسح المساحات الجغرافية للمسارات الطولية بطول يزيد عن 7 آلاف كم، ومسح جغرافي للنقاط المرجعية على الطرق بطول يزيد عن 15 ألف كم، إضافة لمسح وتمهيد أكتاف الطرق بطول يزيد عن 127 ألف كم.مما يذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان سير أعمالها وفق خطتها التشغيلية، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:07ت م0075