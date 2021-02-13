المدينة المنورة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, دشّن وكيل إمارة المنطقة وهيب بن محمد السهلي أعمال الملتقى التعريفي, الذي نظمته جمعية رعاية السجناء وأسرهم "رحمة" بالمدينة المنورة , وذلك عن بُعد عبر منصة "زوم" و "يوتيوب".وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سند الشاماني خلال الملتقى شرحاً لأهداف وأعمال الجمعية وإسهاماتها المجتمعية كوّنها أول جمعية مُتخصصة بهذا الشأن على مستوى المملكة وتُعنى بإصلاح السجناء ومساعدة أسرهم من خلال العديد من البرامج النوعيّة المتخصصة, منوهاً بدعم وتوجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لأعمال ونشاطات وأهداف الجمعية.من جهته أشاد وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة برسالة وأهداف جمعية رعاية السجناء وأسرهم بالمنطقة, وقال: "أتشرف أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الذي شرفني بتكليفه لي بحضور هذا الملتقى الذي يُنظم برعايته الكريمة, مؤكداً أن الملتقى التعريفي بالجمعية التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن يعكس أهمية الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الغير ربحي من خلال استمرار المبادرات النوعية لخدمة الوطن والمواطن.وأشار السهلي إلى أن الجمعية اتخذت شعاراً رائعاً في كلمة "رحمه" الذي ينطلق من رؤيتها بالوصول إلى الريادة في إصلاح السجناء ومساعدة أسرهم وتعزيز رسالتها لمساعدة السجين وأسرته مادياً ومعنوياً وإصلاح السجين بالتوعية والتثقيف ليعود عضواً نافعاً في مجتمعه, ولافتاً النظر إلى أن المتأمل في الأهداف النبيلة لهذه الجمعية يجدها سامية في كل ما ترنو إليه في محاولة جادة لإصلاح السجين ورعاية أسرته التي لا ذنب لها ، باذلين في سبيل تحقيق ذلك الكثير من الجهد والعمل الدؤوب لكي يبقى المجتمع مترابطاً ومتماسكاً ومتكاتفاً مثل الجسد الواحد كما جاء في الحديث النبوي الشريف , داعياً الله تعالى بأن تُكلل جهود الجمعية والقائمين عليها بالتوفيق والنجاح لتُقدم العديد من المبادرات والبرامج لخدمة المجتمع.عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن جمعية "رحمه" التي تهدف لرعاية السجين وأسرته ومواساتهم بتوفير العناية الكاملة لهم ومساعدتهم لتخطي هذه المرحلة من خلال تقديم الدعم المادي والعيّني والمعنوي والنفسي والثقافي وعمل الشراكات المجتمعية لتأهيلهم وتخفيف الآثار السلبية عنهم سعياً لتحقيق التكافل الاجتماعي بالتعاون مع إدارة السجون بالمنطقة والجهات الأخرى ذات العلاقة لتوفير كل ما فيه مصلحة السجين وأسرته وضمان استمرار دمجهم في المجتمع من خلال العديد من البرامج التوعوية والترفيهية والأبحاث العلمية لدراسة وضع السجين وأسرته والمشكلات التي يواجهونها وتقديم المقترحات والحلول لدعم السجين وأسرته ورفع المعاناة عنهم.وفي ختام أعمال المُلتقى كرّم وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة الجهات والأفراد الداعمين لأعمال وأهداف الجمعية ونشاطاتها المختلفة.// انتهى //19:28ت م0076