الكويت 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت اليوم 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 176903 حالات في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 998 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10651 حالة.وأضاف السند أن عدد المسحات التي أُجريت في الساعات ال24 الماضية بلغ 9119 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1660406 فحوص، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 1ر9 % .وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 717 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 165254 حالة.// انتهى //19:31ت م0080