إسلام آباد 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأعربت باكستان عن قلقها إزاء ازدياد معدل الهجمات التي تشنها العناصر الإرهابية المتواجدة على الجانب الأفغاني من الحدود المشتركة، واستهدافها لمواقع الجيش الباكستاني عبر الحدود.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري إن بلاده تأمل من الحكومة الأفغانية التعاون معها في وقف هذه الأنشطة الإرهابية وفقاً للآلية المتفق عليها بين البلدين.وأضاف أن الإرهاب يشكل تحدي مشترك لباكستان وأفغانستان، ويجب على البلدين تعزيز التعاون وبذل جهود مشتركة للقضاء على معاقل التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن البلدين.// انتهى //19:31ت م0081