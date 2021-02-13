أبها 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واساختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية العلوم والآداب بمحايل عسير أمس, الملتقى العلمي السنوي الرابع بتهامة، الذي استمرت فعالياته يومين عبر الاتصال المرئي.وأوضح عميد الكلية رئيس الملتقى الدكتور إبراهيم آل قايد عسيري, أن الملتقى اشتمل على محورين الأول بعنوان "دور العلوم الإنسانية في الثراء المعرفي" و الثاني "الاتجاهات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا"، وقُدمت في الملتقى 65 ورقةً علمية توزّعت على 11 جلسة علميةً، في مختلف التخصصات الإنسانية والعلمية.وحول مخرجات الملتقى أوضح وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور صالح السهيمي أن الملتقى أكد في ختامه أهمية العمل على دعمِ خطةِ الجامعةِ الاستراتيجيةِ 2025 في إخراجِ بحوثٍ نوعيةٍ تواكبُ متطلباتِ منطقةِ عسيرِ وتحققُ رؤيةِ المملكة 2030، والدعوة لتأسيس مركز علمي وسيط مهمتُهُ التنسيق بين ما يُنتجُ من بحوثٍ سنوية في الجامعة والجهات التي تخدمُها هذه البحوث سواء كانت مصانع أم جهات صحية أم زراعية أو غيرها؛ لإمكانية تحويل هذه البحوث من جانب مخبري منتج، إلى جانب تطبيقي في تلك الجهات، كما أكد الملتقى على عدد من المقترحات والتوصيات الأخرى.// انتهى //19:32ت م0082