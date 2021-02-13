المنامة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسنددت مملكة البحرين واستنكرت بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مفخخة دون طيار، في عمل إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء الآمنين والمنشآت المدنية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان ، بشجاعة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض هذه الطائرة وتدميرها، مجددة في الوقت نفسه موقف مملكة البحرين المساند والداعم دائمًا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، ولكل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، ووقوفها التام معها فيما تتخذه من تدابير رادعة لمواجهة الاعتداءات الحوثية الآثمة.// انتهى //19:34ت م0083