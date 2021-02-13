الدمام 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واساعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية في محافظة القطيف، يتضمن مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة، إضافة إلى مجموعة من المرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة تعمل حالياً على إنهاء الإجراءات كافة لترسية عقد المشروع على إحدى الشركات الوطنية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وذلك امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها.وأكد أن الأمانة مستمرة في إشراك المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمار بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.// انتهى //20:34ت م0084