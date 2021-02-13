القاهرة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم, بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وسُبل تفعيل أُطر التعاون القائمة بين البلدين.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في بيان له بأن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.وأشار حافظ إلى أن الوزيرين اتفقا على تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي، كما اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين المصري والتونسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك.// انتهى //20:46ت م0085