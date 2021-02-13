القاهرة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الانفجار الذي وقع اليوم بالعاصمة الصومالية مقديشو عن طريق سيارة مفخخة وأسفر عنه سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.وشدد العسومي في بيان له، على ضرورة مساندة جميع الجهود التي تقوم بها الصومال لمحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية بها، داعيًا جميع الأطراف الصومالية للتوافق والانفتاح من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن؛ بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.// انتهى //20:59ت م0089