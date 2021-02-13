جدة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأبرمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الوطنية؛ بهدف دعم قطاع الخدمات والنشاطات اللوجستية في المملكة عموماً والمدينة الاقتصادية خصوصاً، حيث وقع الاتفاقية كلاً من الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي, ورئيس الشركة.وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الطرفين لتعزيز الخدمات اللوجستية، والإسهام في خلق فرص اقتصادية لوجستية واعدة، تماشياً مع أهداف الرؤية التنموية الطموحة 2030 لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.وأوضح رئيس الشركة أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية التي ستعزز خدمات مناولة الشحنات من وإلى المدينة الاقتصادية, مشيراً إلى اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كونها أحد الوجهات الرائدة لوجستياً في المنطقة ومركز جذب اقتصادي واستثماري بفضل موقعها الإستراتيجي على البحر الأحمر.من جانبه، بين أحمد لنجاوي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن جهود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الهادفة إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني.وأوضح أن هذه الاتفاقية تؤكد مكانة الوادي الصناعي بالمدينة الاقتصادية، بصفته أحد المنصات اللوجستية المهمة في المملكة ونقطة ربط رئيسة متقدمة لخطوط التجارة الدولية بين الشرق والغرب، تماشياً مع رؤية 2030 لجعل المملكة مركزاً عالمياً لقطاع الخدمات اللوجستية.// انتهى //21:44ت م0093