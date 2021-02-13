القاهرة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسحقق فريق الجونة لكرة القدم فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق كيما أسوان بستة أهداف مقابل هدفٍ واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الجونة بمدينة الغردقة، ضمن منافسات الدور الـ 32 ببطولة كأس مصر لكرة القدم.وتأهل فريق الجونة بهذه النتيجة إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر لكرة القدم موسم (2020 – 2021).// انتهى //22:07ت م0097