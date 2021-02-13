باماكو 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأكدت لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، خلال اجتماعها الخامس رفيع المستوى بمالي، على أهمية اتفاق الجزائر كإطار مناسب لاستعادة السلم الدائم وتعزيز المصالحة في مالي، مع الاحترام الكامل للأسس الجمهورية لدولة مالي، والقيم العريقة المتمثلة في العيش معًا والتضامن الذي لطالما دعم المجتمع المالي بكل تنوعه.وحثت المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم لمالي خلال هذه المرحلة الانتقالية حتى تتم عملية السلم لصالح مالي ودول المنطقة.// انتهى //22:21ت م0098